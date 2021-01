È un Lorenzo Insigne molto deluso quello che parla ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2 a 1 contro lo Spezia.

“Dovrei essere io a trascinare i miei compagni ma invece oggi ho sbagliato tantissimo. Mi dispiace”. I partenopei hanno perso in casa nonostante la superiorità numerica: tanto rammarico per la scofitta in questo turno della 16esima giornata.

La vetta della classifica si allontana ancora.

OMNISPORT | 06-01-2021 20:41