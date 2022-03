07-03-2022 21:22

L’azzurra Zaynab Dosso ha vinto i 60 metri donne al Meeting di Belgrado, sfiorando anche il record italiano, stabilito da lei stessa 8 giorni fa ad Ancona. Dosso ha corso in 7”21, pur con una partenza non brillantissima e dopo due false partenze di due rivali. Un buon viatico in vista dei Mondiali indoor, che saranno ospitati sulla stessa pista, dal 18 al 20 marzo. Il primato italiano di Dosso è di 7”16.

OMNISPORT