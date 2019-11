Meglio Donnarumma o Meret? Il web ha deciso

Tra qualche giorno la Nazionale italiana tornerà in campo per gli ultimi due incontri delle qualificazioni agli Europei 2020 contro Bosnia e Armenia. In attesa dei convocati di Roberto Mancini, sono molti i tifosi che sul web dibattono sulla questione portiere: per il c.t. Gigio Donnarumma è il titolare dell’Italia, con Salvatore Sirigu subito dietro nelle gerarchie azzurre, ma sono sempre di più gli appassionati che vorrebbero vedere Alex Meret tra i pali della nazionale.

IL PARAGONE. Il confronto tra Donnarumma e Meret è stato rilanciato da un articolo de L’Ultimo Uomo, portale web specializzato in analisi statistiche sul calcio, che ha paragonato caratteristiche specifiche dei due portieri per provare a capire chi sia in questo momento il più forte.

La conclusione dell’articolo è che “Meret e Donnarumma sono due portieri di alto livello, ma il primo dei due sta fornendo prestazioni migliori”. Donnarumma, inoltre, sarebbe più deciso nelle uscite, mentre il portiere del Napoli sarebbe decisamente più forte tra i pali.

Se l’articolo “sceglie di non scegliere” il miglior portiere tra i due, non fanno altrettanto gli utenti del web, che sulla pagina Facebook del sito d’informazione hanno detto la loro con un risultato pressoché univoco: il portiere del Napoli batte quello del Milan.

I TIFOSI. “Credo che nel lungo periodo Meret si distinguerà sempre di più – scrive Fabio – perché tecnicamente più dotato, mentre Donnarumma ha una fisicità notevole. Sono due ottimi portieri”.

“Io preferisco Meret, lo trovo più completo ed elegante”, aggiunge Giuseppe allargando la riflessione allo stile dei due portieri, mentre Vincenzo tira in mezzo il fattore media: “Di gran lunga Meret, Donnarumma è stato solo molto pompato mediaticamente da Raiola”.

“Si giocheranno il posto in nazionale per i prossimi 10 anni minimo, detto questo… Personalmente preferisco Meret”, aggiunge Andrea, mentre Federico è ancora più netto: “Paragonare Meret a Donnarumma oggi è come paragonare Mbappe a Martial, oggi non c’è storia”.

Tra i commenti, però, c’è anche qualche sostenitore di Donnarumma, come Jhonny: “La parata che fa vincere la partita te la fa Donnarumma non Meret, che per carità fortissimo, ma Gigino è un fuoriclasse nel suo ruolo”. Ma immediata arriva la replica di Davide: “Donnarumma fa pure la papera (vedi uscite alte o uscite azzardate fuori dall’area) che te la fa perdere”.

