Melissa Satta, il gesto di Boateng è una dimostrazione d'amore

Quando Melissa Satta scriveva, in post accorati e particolareggiati, che la sua vita privata andava tutelata in questa specifica fase, intendeva sottrarre la crisi attraversata con suo marito, Kevin Prince Boateng, alle consuete indiscrezioni che si accompagnano a una vicenda come la loro.

Oggi appaiono innamorati e certi della loro intesa, anche se pochi mesi fa la loro relazione si è sgretolata senza motivo apparente e Melissa, allora, decise di andare in viaggio senza Boa in compagnia della sua famiglia e Maddox.

Che cosa li abbia ricondotti a incrociare le loro vite è misterioso, al pari delle ragioni che li hanno condotti a separarsi. La Satta ha sempre chiuso l’argomento con un secco no comment, concetto ribadito a più riprese senza riuscire a far scendere il silenzio su una delle storie più intricate e tormentate di questo inizio estate. Ora Boateng, chiusa l’esperienza al Barcellona senza brillare, ha deciso di rientrare in Italia – alla Fiorentina, nello specifico – per stare più vicino a Melissa e al suo Maddox che continuano ad avere base fissa a Milano, dove la ex velina ha deciso di vivere e dove si svolge larga parte della sua attività di modella e conduttrice televisiva.

Un gesto d’amore e di fiducia, quello di KPB verso Melissa e il loro matrimonio che ha rischiato di incagliarsi contro incomprensioni e l’insoddisfazione.

VIRGILIO SPORT | 30-07-2019 10:52