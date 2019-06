Melissa Satta furiosa dopo le indiscrezioni sul presunto compagno

In un lungo post (inconsueto) pubblicato su Instagram, Melissa Satta ha rivendicato la propria scelta, ovvero il silenzio sullo stato della sua vita sentimentale.

Questo messaggio, che abbraccia quasi la dimensione di una riflessione complessa sui limiti del trattamento delle notizie relative ai personaggi pubblici, riguarda le indiscrezioni rilanciate dopo quanto pubblicato da Chi, diretto da Alfonso Signorini, in merito al presunto, nuovo compagno di Melissa dopo la conclusione del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng.

“Certo, “inconvenienti” di chi ha il privilegio di essere personaggio pubblico si potrebbe obiettare, ma mi chiedo se è davvero giusto che chi rivesta tale posizione debba restare vittima del teorema del “fidanzamento”. ogni qualvolta si trovi ad essere momentaneamente disimpegnato sentimentalmente e venga malauguratamente visto in compagnia di una persona dell’altro sesso

Ed ancora una volta si potrebbe obiettare che ciò che dico è poca roba o che ormai tali notizie costituiscano costume comune quando il personaggio pubblico di turno si trovi in uno stato di “singletudine” per cui non ci sarebbe da gridare allo scandalo più di tanto”, scrive la Satta.

Secondo Melissa, accostata a Tommy Chiabra, non vi è nulla su cui soffermarsi considerando anche come queste notizie investano suo figlio, Maddox, di appena 5 anni. “Ebbene si dà il caso che tale “verve giornalistica” abbia trovato massimo sfogo in un particolare e delicato momento della mia vita personale, e che le false notizie così velocemente propagatesi, potrebbero destabilizzare fortemente l’equilibrio psicologico di un figlio minorenne, e comunque, più in generale, influenzare negativamente le mie vicende personali, delle quali preferisco non parlare”.

Dell’ex marito, Melissa non ha mai davvero parlato. Ha intrapreso la via del silenzio per scelta, consapevole delle ripercussioni di simili dichiarazioni in una fase così delicata della sua separazione. Anche nella famigerata intervista rilasciata a Grazia, non ha risposto che un secco no comment sulle ragioni dell’addio al padre di suo figlio.

La chiusura di questo post è un attacco senza filtri: “Ma io non ci sto, non mi va di finire sulla prima pagina dei giornali solo per le illazioni gratuite di qualche sedicente giornalista che secondo stereotipi disgustosi continua a perpetrare questo triste teorema del fidanzato di turno solo per aumentare le vendite o le visualizzazioni di un articolo”.

