Melissa Satta: la sua verità sulla separazione da Boateng

La ferita è aperta, ma la vita continua. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono detti definitivamente addio ed è lei stessa ad ammetterlo, in una sequenza di dichiarazioni piene, comunque, di riconoscenza e gratitudine per quello che c’è stato.

“Con Boatengè finita. Non è mai bello quando finisce una storia d’amore, ma oggi siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il goal più bello come nostro figlio”, spiega la Satta.

Melissa, impegnata tra il proprio lavoro di modella e la televisione, conferma come i rapporti anche se non ottimali siano comunque cordiali con la famiglia Boateng: “Non mi sono mai ritrovata a parlare del concetto di famiglia allargata, ma di questo si tratta. Ed è bellissimo. A Dubaic’erano Avelina e Jerome, fratelli del mio ex marito, insieme con i loro figli che sono i cuginetti di Maddox. Mio figlio ha così potuto divertirsi e distrarsi insieme con loro. E’ normale, bello, tutto in serenità”.

Il suo futuro è dedicato alla cura di Maddox e al suo ruolo di mamma. Per un nuovo rapporto, ci sarà tempo a momento debito: “Adesso non ho voglia di innamorarmi di nuovo. Amo mio figlio, e mi sento per la prima volta fidanzata con me stessa”.

VIRGILIO SPORT | 08-05-2019 10:41