Melissa Satta, la foto che sta facendo il pieno di like

Per Melissa Satta, al pari di Wanda Nara e Mauro Icardi, shooting significa lavoro e rispetto dei contratti commerciali stretti. Da quando il suo legame con Kevin Prince Boateng, culminato con la nascita di Maddox e il matrimonio in Sardegna, si è strappato nella vita come sui social anche la sua carriera ha preso un nuovo slancio. Comprese le ultime foto in spiaggia, assai provocanti, postate su Instagram e che stanno facendo il pieno di like.

Gli impegni come modella e conduttrice non erano di certo annullati, sopratutto durante il periodo tedesco, ma da quando la rottura con il calciatore del Barcellona si è ormai consolidata gli impegni sembrano moltiplicati. O semplicemente Melissa non ha più anteposto le necessità famigliari a quelle personali, lasciando comunque al centro gli interessi di suo figlio Maddox che, da poco, ha compiuto 5 anni.

Nel quotidiano della modella e conduttrice televisiva, il calcio rimane una grande passione anche fuori dal piccolo schermo come dimostrato dal suo trascorso da giocatrice(non manca un capitolo nella sua bio ufficiale) e la sua costante presenza ad ogni evento benefico, legato al mondo del pallone.

VIRGILIO SPORT | 07-05-2019 12:32