Melissa Satta come non l'abbiamo mai vista: in campo con Morace

Il suo passato da calciatrice l’ha aiutata su determinati palcoscenici a rendere credibile ogni suo intervento in materia. Melissa Satta non ha mai celato il suo trascorso sportivo nel Quartu Sant’Elena (ruolo che riporta nella sua bio) e la sua fede calcistica: così anche il post che la ritrae con Carolina Morace con la maglia del Milan, nel corso di un allenamento, non coglie impreparati chi segue la ex velina.

Melissa, infatti, ha sempre manifestato la sua simpatia nei confronti della società rossonera anche prima di legarsi a Kevin Prince Boateng (oggi al Barcellonae suo ex compagno), che ha militato nel Milan, ma non solo. Il legame con il calcio si è rivelato una costante per la Satta e possiamo affermare che questo interesse, per lo sport in generale, l’ha condotta verso traguardi importanti.

Dopo l’esperienza a Striscia la Notizia, Melissa ha partecipato come ospite fissa e opinionista a Controcampo. Un esordio fulminante che le ha permesso di stringere un rapporto di fiducia con un pubblico trasversale e di approdare, più matura, a una conduzione sui generis quando è stata la volta di Tiki Taka, anomalo esperimento di talk calcistico con Pierluigi Pardo.

Non è casuale, archiviato il frastuono scaturito dalla separazionequasi inaspettata da KPB, l’approdo in una veste differente in Rai, nel classico domenicale Quelli che il calcio. In questo studio, si conferma la grande sintonia di Meli con il mondo del pallone, una passione vera.

