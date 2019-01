Boateng tenero papà con Maddox al parco. Senza Melissa Satta

Nulla di ufficiale, se non le immagini eloquenti strappate da parentesi di serenità. Né Melissa Satta (protagonista di un siparietto molto controverso a Super Brain per via dei tubino troppo audace) né Kevin Prince Boateng hanno palesato con un comunicato o un post o altro la conclusione del loro matrimonio dopo sette anni di relazione e l’arrivo di Maddox, 4 anni e mezzo.

Le indiscrezioni sulla frattura nella coppia si susseguono da mesi, ma non vi è conferma dai diretti interessati, preoccupati dalla necessità di proteggere la propria privacy anche adesso alla luce del recente trasferimento di KPB dal Sassuolo al Barcellona.

“Sempre orgogliosa di te”, ha scritto su Instagram stories la Satta dopo l’ufficialità del passaggio al club catalano e un silenzio voluto, durante la vacanza natalizia con amici e mamma che ha definito, per alcuni, i contorni di questa separazione.

Boateng, dalla sua, nonostante l’addio alla Serie A continua a mostrarsi presente ed affettuoso nei confronti di Maddox. Il settimanale Chiha pubblicato un servizio del calciatore insieme al figlio in un parco. Un normalissimo momento familiare, ma senza Melissa. La ex velina e showgirl ha manifestato affetto e stima nei confronti di Boa, consigliata pare dal suo avvocato di fiducia il quale ha indirizzato la Satta per non creare tensioni attorno al suo bambino già al centro dell’attenzione mediatica.

VIRGILIO SPORT | 28-01-2019 11:05