Ecco come Melissa Satta dimentica l'ex Boateng

Dopo il siparietto con Belen, ospite di Radio 105 e del suo programma radiofonico, ecco che DilettaLeotta ci riprova con Melissa Satta. Non paga dei turbinio di commenti e critiche incassati per i post pubblicati con la Rodriguez, la conduttrice e giornalista televisiva replica con l’ex velina di Striscia la Notizia la quale si cala per una settimana nel ruolo di intrattenitrice radiofonica, esperienza che, fino a questo momento, mancava al suo curriculum professionale.

La conclusione del suo matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng (non ancora ufficializzata, tant’è che sui social e nella sua biografia risulta ancora sposata) segna per Melissa l’apertura di nuovi scenari sul versante lavorativo, che mettono al centro Milano e quanto costruito dagli anni degli esordi ad oggi.

Da sempre televisiva, la Satta ha però dimostrato di voler sperimentare le infinite vie del Web, misurandosi con i social e un suo portale in cui dispensa consigli e indicazioni in materia di moda, make up, fitness.

Per quanto riguarda la radio, la modella ha dimostrato meno interesse, ma quel che è stato ieri non è per sempre. Ergo, questa settimana potrebbe essere un ottimo inizio.

VIRGILIO SPORT | 12-02-2019 10:23