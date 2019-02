Melissa Satta, il suo primo compleanno dopo Kevin Prince Boateng

Per Melissa Sattasi tratta del primo compleanno senza Kevin-Prince Boateng al suo fianco. Nonostante manchi un comunicato ufficiale, una dichiarazione via social che scansi ogni equivoco, la crisimormorata e poi tangibile dopo sette anni insieme tra l’ex velina di Striscia la Notizia e KPBpare cosa ormai consolidata.

Così anche il 7 febbraio, il giorno in cui cade il suo 33esimo compleanno, si alternano le assenze e le fotografie di uno spaccato familiare rassicurante. Maddox soffia sulle candeline della torta preparata per la mamma, nella loro cucina e poi sorride dopo gli applausi della nonna (sempre vicina e presente, sopratutto in questa delicata fase). E poi le amiche di sempre (vedi Instagram stories), in una celebrazione altrettanto allegra di questo nuovo traguardo per la Satta.

Melissa ha festeggiato con Marica Pellegrinelli, Fiammetta Cicogna e Juliana Moreira e le compagne di viaggio in un locale milanese, apparendo raggiante come sempre. Ma da sola, senza la presenza dell’ex giocatore del Sassuolo oggi al Barcellona.

Non una parola di più, uno scatto o una esternazione da interpretare. E non un augurio, pubblico si intenda, da parte di Boa.

VIRGILIO SPORT | 08-02-2019 14:36