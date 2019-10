Melissa Satta: la verità sul suo matrimonio. E sul secondo figlio

Della sua crisi, mai davvero smentita però, con il marito Kevin Prince Boateng non ha mai parlato nelle interviste. Una scelta, la sua, dettata dall’esigenza di coltivare e proteggere un sentimento reso più complicato e di complicata definizione dalla lontananza fisica e umana che ha attraversato la loro famiglia. E che Melissa Satta ha ribadito anche sul suo profilo Instagram, nell’intento di tutelare soprattutto il loro bambino, Maddox, nato cinque anni fa dalla storia con il calciatore.

A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, la ex velina oggi modella e conduttrice televisiva ha esternato il rinnovato senso di serenità. Una conquista che adesso la accompagna nelle necessità giornaliere, dopo la sofferenza vissuta per questa separazione.

Una famiglia ritrovata, quella ricostruita con Boateng, e che potrebbe presto allargarsi, visto che Melissa e Kevin sono al lavoro per avere presto un secondo erede. Il terzo, in verità, per il giocatore, che dall’ex moglie Jennifer ha avuto il primogenito Jermaine.

“Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti”, ha detto Melissa. “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”, ha aggiunto, sottolineando di non aver mai vissuto altre relazioni durante il periodo di separazione dal calciatore della Fiorentina.

“Io per Kevin ho fatto molti sacrifici. Ci siamo trasferiti in Germania per il suo lavoro e lì abbiamo avuto nostro figlio. Ero completamente sola. L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti”, ha ricordato Melissa.

“Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”, ha annunciato per la gioia del piccolo Maddox.

VIRGILIO SPORT | 31-10-2019 15:43