Menotti ricoverato dopo caduta ed emorragia, ex ct Maradona in osservazione

Luis Cesar Menotti, storico allenatore dell’Argentina che portò a vincere anche il Mondiale nel ’78 e che ricopre attualmente il ruolo di direttore delle nazionali dell’albiceleste, è caduto in casa ed è stato ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia in seguito al forte colpo. Dopo l’incidente è stato trasferito d’urgenza e ricoverato in un ospedale della città di Buenos Aires, dove resta delicato sotto osservazione.

Menotti ricoverato, la notizia data da un amico

A darne notizia è stato il giornalista José Ramon Hernández, ex compagno di Menotti nelle sue incursioni come analista di calcio su ESPN: “Ho una brutta notizia per voi, ho scoperto che il grande César Luis Menotti è stato ricoverato in un ospedale di Buenos Aires, è una cosa che mi fa molto male. Un grande allenatore e saggio del calcio, oltre che maestro e amico nelle trasmissioni dei Mondiali. Un abbraccio con tutto il mio affetto per lui”.

Menotti aveva già problemi respiratori

La famiglia e gli amici stanno mantenendo riservate le condizioni di Menotti che già di recente aveva accusato diverse complicazioni di salute legate a problemi respiratori. Dodici anni fa un nodulo polmonare gli fu rimosso .

César Luis Menotti compirà 85 anni il 22 ottobre, come dice lui, o il 5 novembre, come precisa sul suo documento d’identità, ed è Direttore delle Nazionali dal 2019. Anche se rimane molto lucido e partecipativo quando si tratta di commentare le partite, le sue ultime apparizioni sono state sporadiche, non è riuscito nemmeno a partecipare ai Mondiali del 2022, in Qatar, poiché stava attraversando un periodo difficile e le condizioni di salute non gli consentivano di viaggiare.

Menotti fece arrabbiare Maradona

Menotti fu il primo ct di Diego Maradona, grazie al quale vinse il Mondiale Under 20 in Giappone nel 1979 ma il Pibe rimase malissimo quando, dopo essere stato inserito nel listone dei 40 preconvocati per i Mondiali del ’78, alla fine fu depennato. In carriera Menotti ha allenato anche molte squadre di club: Atlético Madrid , Sampdoria, Boca Juniors, Independiente, River Plate e Rosario Central.