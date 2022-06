Meo Sacchetti torna subito in sella: c'è la firma con Cantù

21-06-2022 23:55

Meno di un mese dopo la fine dell’avventura da ct della nazionale italiana, Meo Sacchetti ha già trovato squadra.

L’ex coach, tra le altre, di Cremona e Sassari è stato infatti scelto dalla Pallacanestro Cantù per ritentare la scalata alla Serie A, sfumata nella finale playoff di A2 persa contro Scafati.

L’annuncio a sorpresa è arrivato dallo stesso club brianzolo nella serata di martedì.

Sacchetti, che ha firmato un contratto fino al 2024 ed era stato associato nelle ultime ore anche alla panchina di Torino (dove si era già seduto a fine anni ’90 ad inizio carriera) succede a Marco Sodini, non confermato dal Consiglio d’amministrazione dopo non essere riuscito a centrare l’obiettivo stagionale, quello di riportare in A Cantù, retrocessa in A2 nel 2021 dopo 24 campionati consecutivi nel massimo campionato.

L’ex ct azzurro cercherà quindi di ripetere l’impresa compiuta a Sassari, raccolta proprio in A2 nel 2009 e portata cinque anni dopo a vincere lo scudetto, oltre che alla conquista di due Coppe Italia e di una Supercoppa.