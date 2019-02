Mercato, il pagellone Gazzetta: ecco il voto al Milan

Milan promosso agli esami di riparazione. I rossoneri sono stati l’unica tra le big a fare mercato nella sessione di gennaio. In uscita e in entrata, con l’addio di Higuain a cui hanno fatto seguito gli ingaggi di Paquetà e Piatek. Sinora l’apporto del brasiliano e del polacco è stato notevole. C’è la loro firma, in particolare quella del pistolero polacco, nel passaggio del turno in Coppa Italia contro il Napoli. Ma quali sono le prospettive dei rossoneri? Rosee, secondo la…Rosea. Ecco il voto della Gazzetta dello Sport alla campagna trasferimenti invernale del Milan.

Il giudizio – Sette in pagella a Leonardo e Maldini: questo il voto degli esperti di mercato dell’autorevole quotidiano sportivo milanese, il più alto di tutti. “Li abbiamo già visti in campo – scrive la Gazzetta – e abbiamo capito che Paquetà e (soprattutto) Piatek fanno al caso del Milan. Partiamo da loro perché il brasiliano e il polacco sono costati insieme 70 milioni di euro, vale a dire la gran parte dei soldi spesi in questo mercato da tutta la A. In un contesto orfano di investimenti la doppietta rossonera spicca ed è una sostanziale anomalia delle consuete trame invernali”.

I numeri – Forse è mancata la ciliegina sulla torta, quell’esterno offensivo che tanto avrebbe fatto comodo a Gattuso, ma per il quotidiano sportivo era difficile chiedere di più a una società che tanto si è svenata – e in situazioni finanziarie non ottimali – per rinforzare la squadra. “Tanto per fare un paragone immediato, nello scorso gennaio tutti i 20 club della A spesero appena 50 milioni”, si legge sulla Gazzetta dello Sport. “Stavolta il totale sale in maniera considerevole proprio per le mosse del club di Elliott, alla ricerca del salto di qualità per garantirsi un posto in Champions e per prevenire gli inevitabili rigori del Fair Play Finanziario”.

