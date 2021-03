Mercato, il "tesoretto Juve" scatena l'ironia del web

Durante le soste, si sa, le voci di mercato si moltiplicano. Non fa eccezione la Juventus, che negli ultimi giorni è passata dalle stime negative legate a passivi e buchi di bilancio a munifici progetti conditi da massicci investimenti e da sontuosi acquisti. Ma da dove li prenderà tutti questi soldi il club bianconero?

Il “tesoretto bianconero”

Secondo la Gazzetta dello Sport, a foraggiare le casse del club di Agnelli saranno anzitutto due cessioni che potrebbero fruttare addirittura 50 milioni di euro. “Un tesoretto per la Juve. Rabiot e Ramsey in bilico possono portare 50 milioni”, è il titolo di un ampio servizio dedicato all’argomento sull’edizione di oggi del quotidiano. Quindi nel sommario: “Per i due parametri zero stipendi alti e resa non da top: ora i bianconeri potrebbero monetizzare dalla doppia cessione”.

Tesoretto Juve, il post di Ziliani

Superfluo sottolineare come la lettura del titolo e del servizio abbiano scatenato l’immediata reazione di Paolo Ziliani, improntata al consueto sarcasmo. Ecco il messaggio di commento del giornalista sul suo profilo Twitter: “Oggi, 30 marzo 2021, ci prendono ancora per gonzi. E ci raccontano di 50 milioni incassabili con le cessioni di Rabiot e Ramsey che, così scarsi e con quel che guadagnano, sarà già molto sbolognare gratis, sempre che non ti chiedano di partecipare allo stipendio”.

Tesoretto Juve, le reazioni del web

“Manco se li rapiscono e chiedono il riscatto”, ironizza un utente. “Stile Pjanic le vendite?”, chiede un altro. Mentre qualcuno puntualizza: “Prendono 7 e 9 milioni (netti). Tenendo conto del lordo e degli anni di contratto che gli rimangono quella cifra (50 milioni) è realistica secondo me”. Arriva subito la replica: “Sì ma con tesoretto fai capire che 50 milioni te li danno, non che li risparmi”. Fioccano altre battute: “Sono 50 milioni di lire”. E ancora: “Fino a qualche settimana fa scrivevano questo: ‘Pirlo, che colpo da Maestro: ha rigenerato gli oggetti misteriosi Ramsey e Rabiot‘. Vi rendete conto?”.

SPORTEVAI | 30-03-2021 11:09