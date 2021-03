Juve, il nome per l'attacco l'ha suggerito Cr7

A.A.A. Attaccante cercasi. La Juventus avrebbe dovuto prenderlo già a gennaio, visto che nel ruolo ce ne sono pochi e non sempre integri (vedi Dybala) ma ora non può più rimandare l’acquisto. I bianconeri intendono ripartire proprio da una punta centrale da prendere a giugno, ma chi? Il consiglio arriva per bocca del suo campione più importante. Lo sostiene Fabio Santini, l’esperto di mercato del quotidiano Libero, che al Processo su 7 Gold rivela le mosse di Juve, Inter e Napoli.

Per Santini Ronaldo ha suggerito Aguero

Aguero, in uscita dal Dice Santini: “Cristiano Ronaldo ha parlato alla società e gli ha consigliato di prendere Sergio, in uscita dal Manchester City . Si tratta di un attaccante ancora molto forte, che potrebbe fare la differenza nel campionato italiano di Serie A”.

L’Inter su Meret per il post-Handanovic

Novità interessanti anche per Napoli e Inter: “Ad Aurelio De Laurentiis piace Simone Inzaghi, attuale mister della Lazio. L’imprenditore cinematografico sta pensando al tecnico dei biancocelesti per la prossima stagione. Inzaghi, lo ricordiamo, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Lazio. L’Inter intanto pensa al post Samir Handanovic ed è sempre molto interessata ad Alex Meret del Napoli. A proposito degli azzurri, Hysaj andrà via a fine stagione”.

Gomez potrebbe lasciare la Spagna

Infine uno sguardo all’estero. Secondo Fabio Santini potrebbe essere già vicina alla conclusione l’avventura del Papu Gomez in Spagna: “L’argentino non si è ambientato al Siviglia, ha realizzato appena una rete in otto partite e sta maturando l’idea di lasciare la Liga. Ma dove potrebbe andare?”.

Santini lo fa capire: “La moglie del calciatore gli ha svelato di sognare un ritorno in Serie A, in una squadra che non sia troppo lontana da Bergamo”. Sulle tracce di Alejandro Gomez, in passato c’erano anche Inter e Milan. Non è escluso che le milanesi possano riprovarci.

SPORTEVAI | 30-03-2021 08:42