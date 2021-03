Mercato Juventus, occasione clamorosa per l'attacco: l'annuncio

Sergio Aguero lascerà il Manchester City al termine della stagione. Dopo 10 anni ricchi di trionfi e di gol, l’attaccante argentino andrà a naturale scadenza di contratto e si libererà a parametro zero dal club inglese: un’occasione ghiotta per le grandi d’Europa, a cominciare dalla Juventus, accostata al Kun negli scorsi mesi.

“Il Manchester City darà un affettuoso ed emozionante addio al leggendario attaccante Sergio Aguero al termine del suo contratto la prossima estate. Aguero è uno dei calciatori più decorati e rispettati a indossare la maglia sky blue”, è il messaggio della società di Premier, a cui si è aggiunto quello del presidente Khaldoon Al Mubarak, che ha annunciato una statua in onore dell’albiceleste.

“E’ per me un grande piacere annunciare che commissioneremo una statua di Sergio da mettere all’Etihad Stadium. E non vediamo l’ora di poter dare a Sergio un degno addio alla fine della stagione”.

Aguero è tra gli attaccanti più apprezzati d’Europa, miglior bomber nella storia del club inglese con 257 reti in 384 presenze tra campionato e coppe. A 32 anni, nonostante i diversi infortuni di questa stagione, resta una preda ambita di tanti club europei: oltre alla Juventus anche Barcellona e Psg sono sulle sue tracce.

La Juve sogna di affiancarlo a Cristiano Ronaldo: Aguero potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala, dato in uscita dal club bianconero.

“Dentro di me ho molte sensazioni, ho un grande orgoglio per aver giocato 10 anni con la maglia del City Sono arrivato in una fase di ricostruzione e abbiamo guadagnato un posto tra i più grandi club del mondo”, è la nota di Aguero, che con il club di Manchester ha vinto, per ora, 4 Premier, 1 FA Cup, 5 Coppe di Lega e 3 Community Shield.

OMNISPORT | 29-03-2021 21:57