Milan, Tare nuovo ds: ritorno di fiamma per l'ex Lazio. Primi nodi: scelta del tecnico e big in partenza

Il dirigente, sondato dalla dirigenza già nei mesi scorsi, è ora vicinissimo ai rossoneri: e sono già tantissimi i nodi da sciogliere in chiave mercato

Igli Tare è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Dopo i primi contatti con l’ad Furlani nei mesi scorsi, il club aveva virato su Fabio Paratici, ma l’accordo è poi sfumato quando sembrava tutto fatto. Nelle ultime ore è arrivata una netta accelerata su Tare. Nulla è ancora ufficiale, ma l’affare è quasi concluso. A confermarlo, Fabrizio Romano su X spiegando che le parti stanno lavorando sui passaggi formali.

Tare mai fuori dai radar

Un’idea concreta, coltivata a lungo. Igli Tare non è un nome spuntato all’ultimo momento: l’ex direttore sportivo della Lazio è sempre rimasto tra le opzioni valutate con attenzione dall’ad rossonero Giorgio Furlani. I primi segnali risalgono a febbraio, per poi approfondire i contatti ad aprile. Da lì, una lunga fase di riflessione da parte del club, che nel frattempo aveva scelto di puntare su Fabio Paratici.

L’intesa con l’ex dirigente di Juventus e Tottenham sembrava a un passo, ma alcune complicazioni legali hanno frenato l’operazione, costringendo il Milan a un cambio di rotta. In quel contesto, Tare è tornato in pole: figura esperta, con quindici anni di direzione sportiva in Serie A alle spalle. Un’alternativa di spessore, che in realtà non è mai uscita davvero dai radar di casa Milan.

Tare: in caso di accordo, servirà una svolta profonda

Se l’intesa tra Igli Tare e il Milan dovesse andare in porto, per il dirigente si aprirebbe subito una sfida complessa. Certamente quella di restituire solidità a una squadra che, nell’ultima stagione, ha spesso dato l’impressione di non essere tale, faticando a traovare continuità e identità.

Una mancanza di equilibrio, tanto tattico quanto emotivo, emersa in più occasioni nel corso di questa stagione. Basti pensare alla mancata qualificazione per le coppe europee o la finale di Coppa Italia contro il Bologna sfumata proprio sotto gli occhi di Tare. Sarà dunque necessario un cambio di rotta.

Milan, Tare in attesa: allenatore tra le prime urgenze

Non solo ricostruzione dell’identità del gruppo. Soprattutto, ci saranno una serie di decisioni fondamentali da affrontare sul piano del mercato. E il nuovo direttore sportivo, qualora dovesse essere Igli Tare, sarà chiamato subito a gestire dossier prioritari. Su Reijnders si è acceso l’interesse del City, Theo Hernandez e Mike Maignan hanno entrambi il contratto in scadenza e la questione del rinnovo di Pulisc.

Molto da chiarire anche in attacco, con l’incognita Gimenez e i nodi dei prestiti di Saelemaekers e Abraham. Soprattutto, però, resta aperta la questione più pesante, ovvero la scelta del nuovo allenatore. Prima di tutto questo, è chiaro che dovrà essere completato il tassello direttore sportivo, con l’ex Lazio più vicino che mai.

15 anni da ds alla Lazio: colpi e intuizioni

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2018, Igli Tare ha proseguito il suo percorso alla Lazio, non più da attaccante ma da direttore sportivo, ruolo ricoperto per quindici anni, fino al 2023. Nel corso della sua esperienza in biancoceleste, si è distinto per operazioni di mercato significative, come l’arrivo di Luis Alberto e la scelta di puntare su Ciro Immobile per raccogliere l’eredità di Klose. Tra gli altri acquisti di rilievo figurano de Vrij, Milinković-Savić, Felipe Anderson, Lulić, Candreva e Hernanes.