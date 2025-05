Donte DiVincenzo, la Nazionale azzurra s'allontana: tempi stretti per il passaporto "per meriti sportivi"

Le nuove norme sull'emissione dei passaporti complicano i piani FIP: c'è tempo fino a metà luglio per avere DiVincenzo a disposizione per EuroBasket. Ma la strada è in salita.

Tanto tuonò che alla fine piovve. E la prospettiva di vedere Donte DiVincenzo indossare la maglia della nazionale italiana ai prossimi campionati Europei si fa ogni giorno che passa più lontana. Perché tra un cavillo burocratico e l’altro, la chiamata dell’oriundo in forza ai Minnesota Timberwolves rischia di rimanere inascoltata. Perché al netto della volontà espressa dal giocatore resta da superare lo scoglio più duro, quello legale, con le nuove norme sulla concessione della cittadinanza che rischiano di aver mandato in frantumi il progetto elaborato dalla FIP.

La nuova norma, la nuova direzione presa dalla FIP

Il cavillo che sta mettendo a forte rischio l’operazione riguarda l’impossibilità di acquisire il passaporto italiano per coloro che hanno bisnonni nati in Italia (era appunto il caso di DiVincenzo), previsto dal nuovo regolamento votato dal Governo Meloni lo scorso 28 marzo. Una stretta che ha capovolto quanto studiato a suo tempo, tanto che la federazione s’è mossa tempestivamente in altra direzione: adesso il passaporto potrebbe arrivare per meriti sportivi, sulla falsariga di quanto successo con Kamil Rychlicki nell’ambito della pallavolo (l’opposto lussemburghese è stato convocato per la prima volta da Fefé De Giorgi in vista dei prossimi impegni di Nations League).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A comunicare la notizia è stato Gigi Datome, a margine della presentazione delle nuove maglie in vista degli impegni estivi. “Stiamo percorrendo l’opzione di acquisizione per meriti speciali, che è la più veloce visti i paletti inseriti nella norma da qualche settimana a questa parte”. Forte però è il rimpianto della delegazione azzurra (e dello stesso DiVincenzo) se si pensa che un anno fa sarebbe dovuto arrivare in estate in Italia a firmare tutti i documenti per ottenere il passaporto, viaggio che dovette rinviare per improrogabili impegni familiari.

“Se non ci fosse stato quell’impedimento, adesso sarebbe tutto già pronto, ma indietro non si può tornare”, ha sottolineato Datome, che ha posto la metà di luglio come data limite per riuscire a ottenere l’idoneità a giocare in azzurro da parte della guardia tiratrice dei Wolves.

Pozzecco fa spallucce: “Spero di averlo, altrimenti faremo senza”

Gianmarco Pozzecco, interpellato al riguardo, ha detto di aspettarsi che tutto possa risolversi entro i tempi previsti. “Donte ha voglia di unirsi al nostro gruppo, ne ho avuto la conferma quando la delegazione italiana è andata a incontrarlo lo scorso marzo, e quindi non possiamo far altro che attenderlo a braccia aperte.

Chiaro che a un certo punto Datome e Trainotti (che stanno seguendo la situazione per conto della FIP) dovranno dirmi se DiVincenzo è eleggibile o meno, e a quel punto renderò noto l’elenco dei convocati. Va da sé che nella costruzione di un gruppo forte non è la somma dei giocatori più forti a fare la differenza, ma quella dove i suoi componenti riescono a rendere al meglio”. Ma avere Donte cambierebbe tanto.

Le nazionali azzurre tornano in chiaro sulla RAI

Intanto l’altra notizia che ha fatto felici gli appassionati di basket riguarda l’annuncio da parte della RAI, che tornerà a trasmettere in chiaro tutte le partite di EuroBasket (e non solo) della nazionale azzurra. Tutto questo grazie a un accordo che l’emittente pubblica ha stipulato con Dazn, titolare dei diritti di ritrasmissione degli Europei maschili e femminili.

Una notizia che va anche nella direzione auspicata dalla LBA, rappresentata da Umberto Gandini, che sta trattando i diritti tv del campionato per il prossimo triennio, esprimendo la volontà di avere quante più gare in chiaro per avvicinare ancor di più il numero di appassionati alla palla a spicchi.