Basket LBA 30a giornata: dopo 4 anni la finale non sarà Milano-Bologna! Verdetti e griglia play-off

L'analisi dell'ultima di LBA. Cordinier decide all'overtime la volata per il primo posto, ma Bologna "non" festeggia più di tanto: è dalla stessa parte di tabellone di Milano.

Comunque vada, non sarà la solita minestra. Perché dopo 4 finali consecutivi sull’asse Milano-Bologna, con la Virtus uscita vincitrice dal primo confronto nel 2021 e poi sempre sconfitta dall’Olimpia nelle tre successive serie che hanno assegnato lo scudetto (cioè dal 2022 al 2024), quest’anno l’ultimo atto della LBA non potrà vedere sfidarsi l’una contro l’altra le due società più vincenti della storia della pallacanestro italiana. Tutta colpa di… Isaiah Cordinier e dei suoi canestri decisivi con i quali ha risolto il big match per il primato contro Trapani, che diventa così la vera mina vagante dei play-off, finita nella parte (sulla carta) più abbordabile del tabellone. Con Bologna e Milano “promesse spose” in semifinale.

Bologna e Milano, finale “anticipata” in semifinale?

Proprio il duello per il primo posto tra la Virtus e gli Shark è stata la chiave per provare a dare un senso ancora più compiuto a una regular season comunque piena di sorprese e di battaglie all’ultimo respiro. Gara finita all’overtime, vinta da Bologna 91-86 dopo che Robinson ha fallito la tripla del pareggio nei secondi finali, con Cordinier che appunto ha sigillato la vittoria ai liberi.

Per la Virtus, paradossalmente, chiudere la stagione al primo posto significa rischiare di essersi complicata la via nei play-off: al primo turno se la vedrà con la Reyer Venezia, che poteva ambire solo all’ottava piazza e puntualmente l’ha portata a casa (Derthona, pur vincendo a Cremona, è la prima delle escluse). Stessa parte di tabellone dove sono finite Trento e Milano: l’Olimpia contro la Dolomiti Energia non avrà neppure il fattore campo a favore, un dato col quale potrebbe dover fare i conti per tutta la sua campagna play-off, anche in vista di un possibile incrocio contro Bologna in semifinale (e se fossero poi Trapani o Brescia le rivali in finale).

L’Olimpia ha chiuso la stagione regolare rifilando 100 punti alla già retrocessa Scafati, Trento ne ha fatti 114 a Napoli, evidentemente distratta già dalle voci che vorrebbero Shaquille O’Neal pronto a entrare in società col neo azionista di maggioranza Matt Rizzetta. Trento-Milano varrebbe tranquillamente una finale: una di loro a fine maggio avrà già la testa alle vacanze.

Trapani pesca Reggio, Brescia sfida la rivelazione Trieste

Nella parte bassa del tabellone, Trapani si ritrova la favorita e tutto sommato può dire di aver evitato le squadre (sulla carta) peggiori, soprattutto Milano e Trento. Ai quarti gli Shark sfideranno Reggio Emilia, che ha un ruolino in copia carta carbone tra le gare casalinghe e quelle esterne (9 vinte e 6 perse) e che rappresenta comunque un test più che valido per testare le ambizioni dei siciliani.

L’ultima sfida metterà di fronte la Germani Brescia a Trieste, altra bella sorpresa di questa stagione, neopromossa come Trapani (è la prima volta che entrambe le formazioni salite dall’A2 vanno entrambe ai play-off).

Date e regolamento: i play-off al via sabato 17 maggio

Tutte le serie dei play-off si disputeranno al meglio delle cinque partite. Il primo turno scatterà sabato 17 maggio e dovrà concludersi con gara 5 entro martedì 27 maggio. Venerdì 30 maggio via alle serie di semifinale, che qualora dovessero necessitare di una gara 5 si concluderebbero lunedì 9 giugno.

Le LBA Finals apriranno i battenti giovedì 12 giugno, con l’eventuale gara 5 in programma domenica 22 giugno. Finale che sarà giocoforza differente rispetto a quella delle ultime 4 stagioni: l’ultima volta che si affrontarono due squadre che non fossero Milano o Bologna è stato nel 2019, con la vittoria della Reyer Venezia sulla Dinamo Sassari in 7 gare (fino al 2023 le Finals si giocavano al meglio delle 7 partite, come in NBA). Comunque vada, 2025 anno di rivoluzione e novità.

Play-Off, gli accoppiamenti e la strada verso le LBA Finals

Virtus Segafredo Bologna (1) – Umana Reyer Venezia (8)

Dolomiti Energia Trento (4) – A7 Exchange Armani Olimpia Milano (5)

Trapani Shark (2) – Unahotels Reggio Emilia (7)

Germani Brescia (3) – Pallacanestro Trieste (6)