Juve, è già mercato: "Vogliamo questo attacco"

La sconfitta col Benevento ha quasi azzerato le speranze di rimonta scudetto per la Juventus. I bianconeri intanto sono in attesa di finire il campionato, stando attenta a non perdere uno dei quattro posti Champions, e cercando di vincere la Coppa Italia. Ssarebbe comunque il secondo trofeo stagionale per i bianconeri, e per la carriera di Pirlo. Ma al di là del calcio giocato per la Vecchia Signora già da qualche settimana impazza il calciomercato. Sono giorni, mesi, importanti per le scelte, soprattutto in attacco dove Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, per motivi diversi, sono in bilico.

La Juve balla sulle punte: chi con Cr7?

In questi giorni di caos in casa Juventus, a seguito dell’eliminazione dalla Champions e della sconfitta in casa con il Benevento, quasi definitivo addio al decimo scudetto di fila, tutti o quasi hanno confermato, almeno a parole, Cristiano Ronaldo. Sarà il suo ultimo anno di contratto, al di là di qualche “giustificato” forse mal di pancia reciproco sulla validità dell’operazione Cr7-Juve di tre anni fa, si dovrebbe continuare col portoghese. Ma la domanda è: chi mettergli affianco il prossimo anno?

Juve in attacco: bivio Dybala-Morata

Per Dybala, pronto al rientro, è stato un anno horribilis, praticamente non ha giocato mai, se non qualche fugace apparizione, molto sottotono, un solo gol al Genoa, e tanti infortuni. Il problema più grosso è anche lui va in scadenza di contratto e perderlo a zero è un rischio che la Juve non può e non deve correre specie in questo periodo di ristrettezze economiche. Diverso il discorso per Morata, che è in prestito con riscatto, il suo l’ha anche fatto, ma forse non garantisce quello spessore globale per poter essere l’attaccante titolare della Juventus accanto a Ronaldo.

I nomi per l’attacco Juventus: Aguero, Milik, Scamacca, Kean

Il nuovo che avanza potrebbe essere la strada intrapresa da Paratici che sta sondando da tempo il mercato delle punte. Come riportato dalla Gazzetta, al di là di varie operazioni secondarie, per rimpinguare il reparto, Pellè o Llorente, i nomi forti per l’attacco della Juve sono Arek Milik, promesso sposo da tempo ai bianconeri; il talentino Under 21 Gianluca Scamacca; El Kun Aguero in scadenza col City; e ancora un grande ritorno di Moise Kean ceduto proprio dai bianconeri all’Everton ed ora in prestito al Psg.

Tifosi Juve divisi sulla scelta in attacco

Sui social da tempo si è scatenato il toto-punte per la Juve. Tutti hanno la loro idea, magari con un pizzico di ironia “Dybala-Halaand.Morata-Scamacca…ecco uno scenario accettabile,Ma finiremo con Ronaldo, Benzema, Aguero e uno tra Bierhoff e Darko Kovacevic”; “Dybala-Morata tutta la vita. Se Dybala å integro con Morata e Ronaldo, non vedo un tridente più forte in giro”, qualcuno si scontra con una realtà economica difficile “Si beh, prima dovremmo vedere gli esuberi: e chi se li compra? Fra rendimento, età, stipendi e condizioni fisiche dovremo regalarli”.

Ronaldo viene messo in dubbio da molti tifosi: “Non c’è l’opzione via Ronaldo e tengo Morata-Dybala? Già quello che si legge “Ronaldo decide la spesa da fare” mi fa paura. Vogliamo ancora continuare a puntare solo su Ronaldo?” mentre molti rimpiangono Kean: “Lasciare Kean è stato un errore, sarebbe stato un degno sostituto di Morata, riprenderlo oggi sarebbe una fregatura a livello economico visto che è stata una plusvalenza. Aguero ha dato il meglio all’Atletico e City, se fosse ancora buono il City gli offrirebbe il rinnovo”.

SPORTEVAI | 27-03-2021 10:15