Mercato Juventus: le condizioni di CR7 per restare

La Juventus si sta interrogando circa il proprio futuro. La società non ha nessuna intenzione di fermare il processo di rinnovamento in corso, vuole puntare forte su Andrea Pirlo ma ritiene CR7 fondamentale.

Fabio Paratici, in più occasioni, ha confermato la volontà della società di confermare il portoghese anche per la prossima, impegnativa, stagione (sarà l’ultimo anno del suo ricco contratto con il club bianconero).

Tuttavia, ci sarebbero dei dubbi sulla permanenza del cinque volte Pallone d’Oro a Torino. Diversi i club pronti a farsi avanti e provare a strapparlo ai bianconeri. In particolare, si è parlato di Real Madrid e PSG.

Il diretto interessato è concentrato unicamente sulla stagione in corso. Vuole vincere altri trofei (la Juventus è in finale di Coppa Italia e non ha ancora detto addio al sogno Scudetto) e provare a conquistare il titolo di capocannoniere.

Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero la possibilità di rendere CR7 più felice e, quindi, più convinto a proseguire la sua avventura in bianconero. Come? Portando a Torino il suo ex gemello Karim Benzema o un giocatore simile al suo ex compagno a Madrid.

L’attaccante francese (il favorito di Max Allegri) ha appena trovato l’accordo per un altro anno al Real Madrid e ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare i blancos. Convincerlo a trasferirsi a Torino pare improbabile

Tuttavia, la Juventus potrebbe provare a cercare un attaccante con caratteristiche simili a Karim Benzema. Una sorta di sosia che possa far felice in campo Cristiano Ronaldo (magari sacrificando Paulo Dybala). Un giocatore predisposto a servire il portoghese, proprio come faceva, a Madrid, Karim Benzema. La caccia è già iniziata.

OMNISPORT | 25-03-2021 09:41