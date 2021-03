Champions League, Real Madrid: Benzema giura amore ai "Blancos"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta per la qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League, Karim Benzema si è soffermato anche sulle situazioni legate al suo rinnovo e ai rumors che vorrebbero un ritorno di CR7 a Madrid.

Partner d’attacco perfetto per CR7, Benzema sta tenendo in piedi, da solo, l’attacco Merengue dalla partenza del fenomeno portoghese. Queste le sue parole:

“Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, ma sono già passati tre anni. Gioca in un’altra squadra. Io non sono il presidente né l’allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid”.

Questione rinnovo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e, per ora, nessuna offerta sembra arrivare all’orizzonte per il classe 1987:

“Gioco nel Real Madrid, riesco a sopportare la pressione. Ci alleniamo per far gol e vincere, chi gioca in attacco vuole sempre fare gol. Gli avversari però migliorano, non è semplice fare tanti gol. Il rinnovo? Io sono qui, ho la fortuna di giocare nella migliore squadra del mondo. Mi alleno per restare sempre al massimo. Ho un contratto fino al 2022 e la porta è aperta. Se il presidente vuole rinnovare, sono qui. Sono qui e spero di continuare qui”.

OMNISPORT | 15-03-2021 15:27