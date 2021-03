Mercato Juventus: non solo il Real tenta CR7

Cristiano Ronaldo, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, è concentrato sul finale di stagione. Vuole chiudere al meglio questo travagliato anno in bianconero e provare a lasciare il segno a modo suo (punta, a livello individuale, al titolo di capocannoniere).

Tuttavia, si continua a parlare del suo futuro. Fabio Paratici ha ribadito come il portoghese sia un asset importante per il club bianconero. Insomma, non ci sarebbe nessuna voglia di separarsi dal cinque volte Pallone d’Oro (ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora).

In realtà, ci sarebbero tante opzioni sul tavolo. Il Real Madrid, come dichiarato dalle parole del tecnico Zizou Zidane, starebbe valutando la possibilità di riprendersi il grande campione portoghese che ha fatto la storia recente dei blancos.

Non solo Real Madrid. Anche il PSG avrebbe deciso di sondare il terreno per capire se ci siano le condizioni per strappare CR7 alla Juventus. Con Leo Messi sempre più vicino alla permanenza in blaugrana, CR7 diventerebbe un’alternativa altrettanto prestigiosa.

Il PSG potrebbe anche mettere sul piatto un giocatore gradito alla dirigenza bianconera. Ci sarebbe sempre quel Mauro Icardi accostato, più volte, alla squadra bianconera (l’argentino avrebbe tanta voglia di tornare in Italia).

Molto dipenderà dall’entità della proposta del PSG, sia per il cartellino del portoghese, sia per quanto riguarda lo stipendio che potrebbe garantire alla stella classe 1985. Come noto, il PSG non ha grandi problemi a livello economico.

La sensazione è che, nelle prossime settimane, la Juventus dovrà fare i conti con tanti assalti da parte di prestigiosi top team sia per Paulo Dybala ma anche per il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo.

