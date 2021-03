Juventus-Dybala al capolinea: la mossa dell'argentino

Paulo Dybala sta vivendo la stagione più difficile della sua carriera: un momento critico che si sta prolungando nel tempo. Dal Covid dell’anno scorso, alle prime esclusioni con Andrea Pirlo, al nuovo infortunio al ginocchio che lo sta bloccando e lo bloccherà ancora fino ad aprile, la Joya è entrata in un tunnel da cui non riesce ad uscire. A tutto questo si aggiunge il rapporto non certo idilliaco con il club, che già due anni fa aveva cercato di venderlo, e lo stallo per la trattativa del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

La Juventus sta decidendo in queste settimane le strategie di mercato dell’estate: molto dipende da Cristiano Ronaldo e dalla sua permanenza a Torino. Ma secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere di Torino, Dybala si sarebbe già cautelato: l’entourage dell’argentino avrebbe avviato i primi contatti con altri club, per una cessione estiva che diventerebbe probabile se davvero non arrivasse il prolungamento dell’accordo con i bianconeri.

Nonostante la stagione decisamente negativa, sulle tracce di Dybala ci sono ancora tanti club europei: tra questi il Chelsea, che secondo i media inglesi sarebbe pronto a farsi avanti con un’offerta da 60 milioni di euro. I Blues hanno un progetto ambizioso e potrebbero essere un’occasione di rilancio per il giocatore, sempre più incerto del suo futuro a Torino.

Altre soluzioni portano a Psg e Barcellona, nell’ambito di possibili ma complessi scambi con Mauro Icardi e Antoine Griezmann. Dybala piace anche a Mourinho e al Tottenham.

OMNISPORT | 18-03-2021 09:43