Paratici su Dybala: "Responso abbastanza positivo"

Il ginocchio di Paulo Dybala, preoccupa un po’ meno. Lo lascia intendere Fabio Paratici, che a ‘DAZN’ sfodera ottimismo circa le condizioni della Joya.

Il ds della Juventus, parlando dell’attaccante argentino, svela l’esito dei controlli cui si è sottoposto Dybala in settimana. “Il responso non è stato solo quello di Barcellona, ma anche di Innsbruck, è stato meno negativo, anzi, abbastanza positivo”.

Stimare una data per il rientro in campo di Dybala, al momento, però risulta un rebus. Ecco perchè Paratici non si sbottona. “Vedremo nei prossimi giorni come procederà”.

OMNISPORT | 27-02-2021 21:01