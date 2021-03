Dybala verso l'addio, tifosi Juve scelgono il sostituto

Passano le settimane, i mesi e lo stallo in cui sembra immerso Paulo Dybala, sia dal punto di vista del ritorno in campo, sia sotto il profilo contrattuale, non sembra prossimo a sbloccarsi. Che ne sarà della Joya? Lo rivedremo in campo prima della conclusione della stagione? E nel prossimo futuro, in quale squadra giocherà: Juve o altre? Sono tanti gli interrogativi che circondano il talento argentino, anche se nelle ultime ore stanno emergendo ipotesi clamorose.

Le big inglesi su Dybala

Se gli ultimi report dal campo d’allenamento assicurano che Dybala potrebbe riassaggiare il campo alla ripresa dopo la sosta, nel derbyssimo contro il Torino, dall’Inghilterra arrivano notizie a proposito dell’interessamento di due top club: Chelsea e Tottenham. La cessione dell’argentino consentirebbe al club bianconero di far cassa e di liberarsi di uno stipendio pesante, monetizzando dalla cessione di un calciatore che di fatto in questa stagione quasi non s’è visto. Ma c’è un altro club interessato a lui.

Dybala, la soluzione Barcellona

Anche il Barcellona, infatti, sembra intenzionato a puntare su Dybala per il dopo Messi. La Joya, che fino a qualche anno fa della Pulce era considerato erede e successore designato, potrebbe rilanciarsi all’ombra del Camp Nou, accompagnando allo stesso tempo il club blaugrana nell’operazione rinnovamento. E la Juve? Dalla Spagna arrivano voci su un possibile scambio con Griezmann: ma ai tifosi bianconeri questa soluzione piacerebbe?

Dybala, tifosi scelgono il sostituto

“Ma dai, Dybala per Griezmann? A questo punto perché non scambiarlo con Scamacca“, ironizza un supporter su Facebook. “Se sacrificio deve essere, i soldi ricavati dalla cessione di Dybala dovrebbero essere reinvestiti solo in un modo: per potenziare il centrocampo. Con quei brocchi che ci sono adesso, si è visto, non si va da nessuna parte”. Non mancano i nostalgici: “Dybala non si tocca”. Ma la maggioranza è pronta a un sacrificio: “Servono volti ed energie nuove. Io ad esempio prenderei un uomo d’ordine al suo posto: Jorginho“.

SPORTEVAI | 17-03-2021 09:03