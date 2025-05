America’s Cup, Napoli ospiterà la 38esima edizione: battute la concorrenza di Atene e Gedda. Che occasione per Luna Rossa

Una notizia a sorpresa: la storica manifestazione di vela arriva in Itala con le competizioni che nell’estate del 2027 si terranno a Napoli nel tratto di mare che va da Castel dell’Ovo a Posillipo

L’annuncio a sorpresa: sarà Napoli a ospitare la 38esima edizione dell’America’s Cup. Per la prima volta l’evento sportivo più antico del mondo arriva in Italia. A comunicarlo sono stati gli stessi organizzatori della Louis Vuitton Cup con un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. E ora in vista del 2027 parte un’organizzazione che mette l’Italia al cetro del mondo della vela.

Il ruolo del ministro Abodi

E’ stato centrale il ruolo del governo italiano nel riuscire a portare l’evento nel nostro paese e in particolare del ministro dello sport Andrea Abodi: “La scelta dell’Italia e di Napoli in particolare rappresenta una grandissima occasione per tutto il paese con la possibilità di promuovere il nostro territorio, dare una spinta al turismo e il nostro sport. Il nostro impegno sarà quello di lanciare iniziative e progetti per l’educazione al mare e per la nostra economia”.

“Questo traguardo è un grande successo – continua Abodi – una vittoria di squadra per cui devo ringraziare Giorgia Meloni, che sin dall’inizio ha riconosciuto il grande significato nel portare un evento del genere in Italia e dell’impatto che può avere dal punto di vista sportivo, sociale e turistico”.

La scelta di New Zealand

Una scelta strategia quella del “defender” New Zealand che ha scelto l’Italia e Napoli dopo aver conquistato il trofeo la scorsa estate a Barcellona. Il ceo del team, Grant Dalton, commenta con un entusiasmo la scelta italiana: “Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli e l’Italia come sede per la 38esima edizione della Louis Vuitton Cup. C’è uno spirito forte e di grande orgoglio in Italia che sembra perfetto per ospitare questa competizione. E’ una decisione presa come la voglia di avvicinare questa competizione e questo sport alle persone con l’obiettivo di aumentare ancora il seguito intorno alla nostra disciplina. Il pubblico italiano è uno dei più appassionati ed ovviamente Luna Rossa, uno dei competitor più forte, sarà di casa”.

America’s Cup: dove si gareggerà

Una grande vittoria per l’Italia in generale e Napoli in particolare, una città che ha sempre avuto un forte legame con il mondo della vela. Ma anche una straordinaria occasione che dovrà essere sfruttata nel modo migliore. Le gare andranno in scena nel tratto di mare tra Castel dell’Ovo e Posillipo, con le squadre che faranno base a Bagnoli. “E’ un’area strategica – ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi – nella quale il governo ha deciso di investire con lo scopo di restituirla alla città e ai suoi abitanti. I lavori per la riqualificazione della zona sono già in corso”.

Le altre città in lizza

L’organizzazione della prossima America’s Cup è cominciata con un po’ di difficoltà. Dopo l’edizione a Barcellona, tanti sindacati hanno deciso di sfilarsi e di non prendere parte alla prossima edizione. Non saranno della partita American Magic e soprattutto Alinghi e Ineos Britannia, con quest’ultima che aveva perso solo in finale contro New Zealand. Della partita saranno sicuramente i defender neozelandesi, Luna Rossa e Athena Racing che sarà guidata dall’asso Ben Ainslie.

Napoli è riuscita a vincere una concorrenza molto agguerrita visto che per ospitare l’edizione numero 38 c’erano anche le candidature di Atene e di Gedda.