America's Cup 2027, Luna Rossa e Athena Racing uniche sfidanti di New Zealand: Napoli, Atene o Gedda le sedi

Il ritiro di Ineos, quello probabile di Alinghi, il silenzio assoluto di American Magic e Orient Express: solo tre imbarcazioni, tra cui quella italiana, in ballo per il 2027.

A due anni dalla prossima edizione dell’America’s Cup, la più antica e prestigiosa competizione velica al mondo, sono soltanto due le imbarcazioni certe di sfidare i detentori del trofeo, i Kiwi di New Zealand. Una è italiana, Luna Rossa, sostenuta dall’entusiasmo – e dal portafoglio – di Patrizio Bertelli. L’altra batte bandiera britannica, con Athena Racing nelle vesti di Challenger of Record: la barca che avrà il privilegio di discutere coi campioni in carica le regole del gioco, compreso il modello di imbarcazione e le norme a cui attenersi per gareggiare. Gli altri equipaggi? Tutti spariti. O al massimo, ammutoliti.

America’s Cup 2027, via Ineos, Alinghi, American Magic e Orient Express?

Tutto tace, ad esempio, sul fronte American Magic, l’imbarcazione statunitense che nell’ultima edizione della coppa a Barcellona ha deluso. Nessuna novità anche per quanto riguarda Orient Express, la barca francese, mentre sono sempre più insistenti le voci relative a un possibile disimpegno di Alinghi: dalla Nuova Zelanda danno per certo il ritiro dell’imbarcazione sostenuta dall’imprenditore Ernesto Bertarelli, vincitrice delle edizioni del 2003 e del 2007. Quanto a Ineos Britannia, la vincitrice dell’ultima Louis Vuitton Cup ha recentemente ufficializzato il proprio abbandono, seguito alla decisione di Ben Ainslie di sposare il progetto Athena.

Luna Rossa e Athena Racing le uniche sfidanti certe del Team New Zealand

Insomma, oggi come oggi sarebbero soltanto due le sfidanti di New Zealand. Di fatto, se nulla dovesse cambiare nel frattempo, si partirebbe direttamente con la Louis Vuitton Cup, la kermesse che indica la sfidante ufficiale dei detentori dell’America’s Cup. Qualcosa sicuramente cambierà e il numero di imbarcazioni in gara è destinato ad aumentare: al momento, però, non ci sono indiscrezioni relative a equipaggi interessati. Si era parlato di un progetto spagnolo, ma l’addio a Barcellona e i dubbi di Valencia quale sede della prossima edizione della coppa, dopo il no della Nuova Zelanda, hanno raffreddato questa ipotesi.

Napoli sede dell’edizione 2027, Luna Rossa in casa? Sprint con Atene e Gedda

Non ci sono dubbi, invece, sulla partecipazione di Luna Rossa. Bertelli ha nell’America’s Cup una vera e propria ossessione: a maggio scatteranno i primi allenamenti con gli AC40, in attesa di capire che tipo di barca dovrà essere realizzato per l’appuntamento del 2027. Tra l’altro, Luna Rossa potrebbe gareggiare in casa. La corsa per ospitare la kermesse, secondo quanto dichiarato dal Ceo del Team New Zealand, Grant Dalton, si è infatti ristretta a tre location, tra cui Napoli, che sarebbe perfetta come campo gara ma non ha al momento un comitato organizzatore ben definito. Ce l’ha invece Atene, sostenuta dal magnate George Prokopiou. Sullo sfondo l’immancabile Arabia Saudita, con l’ipotesi Gedda.