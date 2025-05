Napoli e Inter di venerdì una sconfitta per Marotta: tifosi inferociti, che caos

Polemiche dei tifosi nerazzurri per la decisione della Lega calcio di giocare le sfide scudetto venerdì sera alle ore 20:45, e non più di giovedì

La decisione di far giocare Como-Inter e Napoli-Cagliari di venerdì scontenta quasi tutti ma soprattutto l’Inter. Da una parte i partenopei spingevano per giocare di sabato e riservare l’eventuale festa scudetto a domenica , dall’altra la dirigenza nerazzurra chiedeva di anticipare la gara a mercoledì o a giovedì anche in ottica dell’eventuale spareggio tra le due squadre e il riposo adeguato in vista della finale di Champions. Sul web, intanto, si è scatenata una bufera attorno a Beppe Marotta.

Interisti scatenati per la scelta di Como-Inter e Napoli-Cagliari

I tifosi interisti sono infuriati sul dopo l’annuncio del turno finale scudetto: “Alla fine Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio. In Lega ha vinto la linea dei partenopei: si è preferito agevolare i festeggiamenti scudetto, piuttosto che tutelare una squadra che si gioca una finale di Champions.”

E ancora: “Di venerdì ed eventuale spareggio scudetto il 26 maggio (quando è momentaneamente programmato il media day per la finale di Champions). Anche in Lega ha vinto la linea del Napoli rispetto a quella dell’Inter.”

C’è chi aggiunge: “E Marotta muto, dopo il silenzio stampa di ieri…. Una banalità che sostengo da sempre e che ieri sera ha confermato quanto sia vera: la contemporaneità delle partite è mille volte meglio del campionato spezzatino. Peggio per l’Inter se ora si gioca venerdì, cavoli loro ma resto infuriato, dovevamo essere tutelati per la finale di Champions…”

Non si placano le polemiche: “Capisco le lamentele per l’ultima partita venerdì. Ma lo spareggio non ci sarà, il campionato finirà venerdì e l’Inter avrà 8 giorni per preparare la finale di Champions.” E ancora: “Venerdì, 20.45. “Perché ci dobbiamo ridurre sempre all’ultimo DOC?” Nemmeno Marty McFly sarebbe stato così in ansia.”

Ed infine c’è chi provoca: “Mentre Report va in onda di domenica… Per le puntate precedenti puoi andare su RaiPlay per rivedere gli illeciti dell’Inter.”

I tifosi interisti provocano: in campo con la Primavera

Non mancano le provocazioni dei tifosi interisti nei confronti della Lega calcio per la decisione sulla data e orario di venerdì per il turno scudetto: “Vergogna assoluta. Decide solo il Napoli. Ma che lega di m..a abbiamo. A questo punto mettiamo in campo la Primavera dell’Inter e andiamoci a prendere la Champions!”

E ancora: “Degna conclusione della stagione catastrofica di Marotta e la dirigenza ,supporto zero e gravi mancanze nei momenti chiave. Per quel riguarda il percorso in champions loro non c’entrano nulla per quello va solo ringraziato il Mr, il suo staff e i giocatori comunque vada.”

Continuano gli affronti alla Lega calcio: “Mandare a giocare la primavera più Correa. Questo si merita la Lega. Noi dobbiamo puntare tutto alla Champions e basta.” E ancora: “Così a Napoli festeggeranno per tutto il week end…?”

Non si placano gli animi sul web: “Sinceramente e senza offesa credo che non importi più a nessun tifoso interista, dopo aver gettato l’ennesimo scudetto”. E ancora: “Ora far anticipare e riposare una squadra per la champions si chiama ” anticipo per un eventuale spareggio”.

Ed infine c’è chi scrive: “Non saprei dire per i tifosi napoletani, ma per quelli interisti che casomai si lamentassero dell’orario posticipato in serata, vorrei ricordare loro che i festeggiamenti per la vittoria della Champions League, li faranno sempre dopo le 23. Perciò non c’è niente da protestare.”

