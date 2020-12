Mercato Inter: Antonio Conte taglia cinque giocatori a gennaio

Inter più “snella e funzionale”: Antonio Conte domenica dopo la vittoria di Cagliari ha annunciato le future strategie di mercato dei nerazzurri, che si concentreranno soprattutto sulle uscite. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e dall’Europa, e la riduzione degli impegni, verranno ceduti diversi giocatori non centrali nel progetto del mister salentino: secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero in partenza almeno in quattro, Radja Nainggolan, Matias Vecino, Christian Eriksen e Andrea Pinamonti.

Nainggolan è il primo in lista cessioni: non è mai rientrato nel progetto di Conte, e lo stesso giocatore belga preferirebbe tornare a Cagliari. Via anche Vecino, tormentato dagli infortuni, e Andrea Pinamonti, chiuso da Sanchez e Lautaro Martinez e non considerato ancora pronto dal tecnico nerazzurro, che preferirebbe una punta più esperta.

Nota la situazione di Christian Eriksen, che ha giocato titolare contro il Cagliari ma resta in odore di addio: i nerazzurri aspettano l’offerta giusta, magari una proposta di scambio con un big.

Secondo la Gazzetta, a rischio ci sarebbe anche un quinto giocatore: Ivan Perisic. Conte è deluso dal croato, sia per le sue prestazioni in campo, sia sotto il piano della personalità, e non lo considera più centrale nel progetto.

La speranza di Marotta e Conte è liberare spazio e recuperare milioni per portare a segno almeno due colpi importanti in entrata.

“Speriamo si possa migliorare qualcosa, con qualche giocatore che può andare a giocare e che magari rimaniamo più snelli, ma più effettivi e funzionali per quello che vogliamo”, queste le parole di Conte dopo la partita di Cagliari.

OMNISPORT | 14-12-2020 10:21