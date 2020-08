Mercato Inter: Antonio Conte torna a parlare del suo futuro

Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. Il tecnico dell’Inter potrebbe essere alla sua ultima partita sulla panchina dei nerazzurri: “Se ci penso? Negli anni ho imparato a vivere i momenti, ora sto vivendo questo momento di fare un conferenza stampa con due campioni accanto, di una finale di Europa League, venerdì cercherò di vivermi la finale, questo ho imparato, vivere il momento e pensare a quello che è adesso e viverlo senza rimpianti”.

La partita contro il Siviglia è la più importante nella storia recente dell’Inter: “Ho giocate tante finali, ho vinto ma ho anche perso. Quello di cui mi sono accorto è che la gente si ricorda quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre, e la gente ricorda le vittorie. Ci deve essere entusiasmo e consapevolezza, ci servirà di esperienza, dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto questa finale e al tempo stesso dobbiamo sapere che la storia la scrive chi vince”.

Le sue sensazioni: “Avevo detto che avrei accettato l’incarico qualora avessi sentito la minima percentuale di percezione di vittoria. Questa percentuale è cresciuta di giorno in giorno, un gruppo encomiabile, grande voglia di lavorare, di mettersi a disposizione. Alla fine di tutto siamo comunque riusciti ad essere competitivi in ogni competizione, la mia percezione è aumentata in maniera importante con il passare dei giorni. Le idee facevano presa e i ragazzi credevano in quello che facevamo. E’ aumentato il coraggio e con lui le possibilità di portare a casa l’Europa League. Dovremo dimostrare sul campo di meritarla”, spiega Conte.

La forza degli andalusi: “La parola paura non fa parte del mio vocabolario e non deve fare parte di quello dei calciatori. Stimiamo il Siviglia, la loro storia nella competizione, ma se siamo qui è perché abbiamo le nostre carte da giocarci e vogliamo farlo nel migliore dei modi”.

