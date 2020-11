Mercato Inter: doppio scambio per Antonio Conte a gennaio

L’Inter è già al lavoro per rinforzare la rosa a gennaio e contemporaneamente cedere alcuni giocatori ormai fuori dal progetto di Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno studiando un doppio scambio di mercato da allestire per la sessione invernale, al via il prossimo gennaio.

In primis, la situazione centrocampo: secondo la rosea sono stati allacciati i contatti con il dirigente del Paris Saint Germain Leonardo per intavolare un possibile scambio in quella zona di campo. Christian Eriksen volerebbe a Parigi, sotto la Torre Eiffel, e Leandro Paredes, ex Roma, farebbe il percorso inverso, accasandosi a Milano.

L’argentino piace ad Antonio Conte ed è stato un obiettivo dei nerazzurri anche nella scorsa estate, mentre Eriksen ha molti estimatori in Francia e il Psg non avrebbe problemi a pagare il suo pesante stipendio. Il danese, arrivato a gennaio dell’anno scorso, è ormai ai margini del progetto Conte e durante la sua permanenza nel ritiro della sua Nazionale è tornato a pungere il mister leccese per il suo scarso utilizzo.

Per quanto riguarda l’attacco si valuta invece un’operazione con il Napoli: Arkadiusz Milik resta nel mirino degli uomini di mercato nerazzurri, sempre alla ricerca di un vice Lukaku. In Campania finirebbe come contropartita per il bomber polacco Matias Vecino, già cercato dal club di De Laurentiis la scorsa estate.

