Mercato Inter: Pochettino fa un favore a Conte

L’Inter ha fretta di trovare una soluzione al “caso Christian Eriksen”. Il futuro dell’ex centrocampista del Tottenham è certo. Non farà più parte del progetto nerazzurro. C’è solo da capire quale sarà la sua prossima meta calcistica.

Dopo le chiare parole di Beppe Marotta, l’Inter è al lavoro per individuare la squadra giusta per il danese. Secondo la Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen potrebbe rimettersi in gioco con la casacca del PSG.

Mauricio Pochettino, di fatto nuovo allenatore del PSG, conosce perfettamente Christian Eriksen, suo discepolo al Tottenham. Dal canto suo, il danese avrebbe la certezza di ritrovare continuità in campo con il suo ex allenatore a guidarlo.

La soluzione ideale per l’Inter sarebbe una cessione in prestito, così da non perdere i vantaggi fiscali legati all’acquisto dello stesso Christian Eriksen dal Tottenham. Un prestito fino a giugno per poi cederlo in maniera definitiva.

Si parla di un possibile scambio di giocatori tra i due club interessati. Christian Eriksen al PSG in cambio di Leandro Paredes all’Inter. Il centrocampista argentino darebbe ad Antonio Conte più soluzioni in mezzo al campo.

Inoltre, Leandro Paredes conosce perfettamente il calcio italiano, considerate le sue esperienze italiane con Chievo, Empoli e soprattutto Roma. La sua ultima stagione in Serie A risale all’annata 2016/17 con i giallorossi (41 presenze con tre reti).

Se non dovesse andare in porto lo scambio Eriksen-Paredes, l’Inter proverà a convincere l’Udinese a cedere Rodrigo De Paul. Il 26enne argentino sarebbe un giocatore molto gradito al tecnico nerazzurro Antonio Conte.

OMNISPORT | 27-12-2020 09:28