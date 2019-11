Mercato Inter: quattro top player tra gennaio e giugno

Antonio Conte chiama, l‘Inter risponde. Il mercato invernale è ormai alle porte e il club nerazzurro aumenta i giri per accontentare il tecnico leccese, che da settimane chiede rinforzi importanti per alzare il livello della rosa e fare il salto di qualità. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo Natale Marotta e Ausilio metteranno a disposizione di Conte un attaccante e un centrocampista di livello.

In avanti il nome in cima alla lista è ora quello di Olivier Giroud: l’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Chelsea e vuole lasciare la Premier. L’Inter potrebbe aggiudicarselo immediatamente per 7 milioni di euro, offrendo al giocatore un anno e mezzo di contratto. L’alternativa numero uno è Kevin Lasagna, che convince più di Andrea Petagna.

A centrocampo Dejan Kulusevski è il nome caldo delle ultime ore: la pista è decisamente più intricata, servono 30 milioni di euro per ottenere il via libera da parte dell’Atalanta, e l’ok del Parma dove è attualmente in prestito. Più lontano, invece, un possibile approdo di Arturo Vidal: Suning resta fredda, soprattutto per l’età e per l’ingaggio del giocatore cileno del Barcellona. Le alternative sono De Paul o Mandragora.

Già fissati gli obiettivi primari per l’estate. Secondo la rosea l’Inter punterà fortissimo su Federico Chiesa, per il quale è in duello con la Juventus. La base d’asta per il figlio d’arte partirà dai 60 milioni di euro, il padre Enrico è in pressing sul patron della Fiorentina Rocco Commisso.

A centrocampo occhi puntati invece su Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham: sul giocatore ci sono Real Madrid e Manchester United ma anche il Biscione è pronto a piazzare la sua offerta per assicurarsi un altro parametro zero di lusso e proseguire la tradizione dopo gli arrivi di De Vrij e Godin delle ultime stagioni.

Il piano B in questo caso è Nandez del Cagliari, che potrebbe approdare a Milano in cambio della cessione a titolo definitivo di Radja Nainggolan.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 11:08