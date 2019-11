Parma, l'Inter fa sul serio per Kulusevski

Se sul campo la sfida è stata più che intensa e terminata con un sorprendente pareggio, sul mercato Inter e Parma continuano ad essere alleate. Dopo le diverse operazioni delle ultime stagioni, dai prestiti di Dimarco e Bastoni, ora tornati alla base, a quello semestrale del portiere Brazao, si profilano infatti nuove operazioni sull’asse nerazzurro-crociato.

Noto l’interesse dell’Inter per Matteo Darmian, che potrebbe terminare già a gennaio la propria esperienza al Parma magari in uno scambio con lo stesso Bastoni, Conte sembra essersi innamorato calcisticamente di Dejan Kulusevski, talento classe 2000, prodotto del vivaio dell’Atalanta, ma in prestito proprio al Parma dove si sta affermando tra le rivelazioni del campionato.

Duttile tatticamente e forte fisicamente, Kulusevski, laureatosi campione d’Italia Primavera con la Dea lo scorso giugno proprio a Parma e proprio in finale contro l’Inter, è diventato un obiettivo concreto del club milanese.

Il discorso con l’Atalanta è avviato, il Parma è spettatore, ma è pronto a battersi per tenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, quando scadrà il prestito concesso dai bergamaschi.



