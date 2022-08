Ultimo aggiornamento 13-08-2022 11:00

Calciomercato, Juventus: ufficiale Pellegrini in prestito all'Eintracht Francoforte Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L'esterno romano, dopo l'ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all'Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023. È il comunicato, dalla Juventus. Dopodiché dovrebbe arrivare l'accordo biennale con la Juventus. La Juventus, deve prima cedere Rabiot. Vai all'articolo 11:00

Serie A, Juventus: doppio colpo a un passo La Juventus sta facendo passi avanti nelle due trattative al momento aperte. Come riport oggi Tuttosport, sembra a un passo la chiusura dell'olandese Memphis Depay, in uscita dal Barcellona dopo l'arrivo di Robert Lewandowski. Vai all'articolo 10:15

Svolta Juventus: Depay è a un passo, Allegri cambia tutto Svanita la possibilità Morata, Depay rappresenta l'opzione più gradita per Allegri, anche alla luce del possibile cambio di modulo : l'olandese è infatti in grado sia di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic che di giocare al fianco del serbo in un eventuale 3 - 5 - 2 ricoprendo il ruolo di seconda punta che non è invece nelle corde di Angel Di Maria : il Fideo del resto dovrà anche riposare, prima e dopo il Mondiale, pertanto l'arrivo di Depay sembra ideale sul piano tattico. Approfondimento 10:00

Mercato Juventus: cosa è successo ieri venerdì 12 agosto 2022

