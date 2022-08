Calciomercato, Juventus: ufficiale Pellegrini in prestito all'Eintracht Francoforte

13-08-2022 10:59

“Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L’esterno romano, classe 1999, dopo l’ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all’Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023”.

È il comunicato, diramato in queste ore, dalla Juventus. I bianconeri continuano a operare sul mercato e non sembra (per ora) intenzionata a fermarsi. Oggi, sabato 13 agosto, Tuttosport ha infatti spiegato che sembra a un passo la chiusura della trattativa per Memphis Depay. Il giocatore del Barcellona, chiuso dall’arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco, sta lavorando per rescindere il proprio contratto coi catalani. Dopodiché dovrebbe arrivare l’accordo biennale con la Juventus. Non solo. Anche Leandro Paredes del Paris Sanint Germain è molto vicino a vestire il bianconero. La Juventus, però, deve prima cedere Rabiot.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE