Juventus: super ingaggio per Depay

Avanti tutta per Memphis Depay. La Juventus in queste ultime ore ha migliorato ulteriormente la sua offerta per l’attaccante olandese, alzando l’ingaggio oltre i 5 milioni di euro netti a stagione con ulteriori 2 milioni a livello di bonus. Una proposta biennale (in ottica Decreto Crescita), che sta sciogliendo anche le ultime riserve del classe 1994, chiamato adesso a risolvere il suo contratto col Barcellona per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Serie A.

I contatti fra la Juve e gli avvocati di Depay sono proseguiti anche stamattina, la Vecchia Signora dal canto suo attende solo la fine del rapporto fra Depay e i blaugrana per affondare il colpo e consegnare a mister Allegri il suo nuovo attaccante.

La Juventus sta puntando decisamente a Mephis Depay. Secondo Tuttomercatoweb, la società bianconera ha migliorato l’offerta per l’attaccante olandese, passando da 5 milioni di euro netti a stagione a 7 con bonus inclusi. Una proposta biennale aumentata di due milioni, in vista del Decreto “crescita”, con l’epurato del Barça che sta sciogliendo le sue riserve, in attesa della definitiva risoluzione del contratto tra Mephis ed il Barcellona. La Juventus, quindi, aspetta solo il termine del rapporto tra l’attaccante oranje ed i blaugrana.

