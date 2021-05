Mercato Juve: svelata l'offerta folle a Buffon, resta in Italia

Gianluigi Buffon sta decidendo in queste ore il suo futuro. Il portiere di Carrara, che ha già annunciato che lascerà la Juventus al termine della stagione, ha deciso di proseguire la sua carriera tra i pali almeno per un altro anno, e sta valutando tutte le offerte arrivate sul suo tavolo in queste ultime settimane.

L’estremo difensore classe 1978 dopo la vittoria in Coppa Italia con i bianconeri si era lasciato sfuggire un indizio: “Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi. E a me piace questo”.

Il mittente dell’sms sarebbe l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. L’ex ad del Milan, che già in passato tentò di portare Gigi Buffon proprio nei rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport si sarebbe fatto avanti facendogli la proposta di approdare nel club brianzolo, che quest’anno ha fallito la promozione in Serie A ma ritenterà l’impresa nella prossima stagione.

Galliani avrebbe effettuato un sondaggio, senza specificare i dettagli dell’offerta, per capire se ci sono margini di manovra per l’arrivo dell’ex portiere della Nazionale, che ha gradito l’interessamento e deciderà nei prossimi giorni.

“A 43 anni devo fare delle scelte che possono sembrare strane, folli o impopolari, ma la follia mi ha sempre permesso di non mettermi limiti e di farmi sognare nella vita, e io sono felice quando sogno. Poi magari non vincerò niente, ma non mi interessa: non ho mai inseguito i trofei, nel corso della mia vita mi interessava viaggiare e battermi e voglio continuare a farlo”, ha spiegato Buffon.

21-05-2021