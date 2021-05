Il Toto-Buffon impazza sul web: Abbiamo capito dove giocherai

Il finale non poteva essere più emozionante: nella sua ultima partita con la maglia della Juventus Gigi Buffon ha festeggiato come meglio non avrebbe potuto, alzando la coppa al cielo dopo il successo dei bianconeri nella finale con l’Atalanta. Commozione, baci, abbracci da parte di Agnelli e dei compagni di una vita. Una notte da ricordare per il portiere che ha già annunciato il suo addio alla Vecchia Signora. Ma dove andrà Buffon? Smette o continua?

Buffon rivela una folle offerta ricevuta

Qualche indizio lo ha dato lui stesso parlando a Raisport a notte inoltrata. Sembra di ascoltare un discorso di Steve Jobs: “Ho avuto tanti contatti e proposte, quella che riterrò stimolante e più folle di me la sceglierò . Se sono arrivato qui è per quel pizzico di follia che mi ha permesso di sognare sempre per nuovi progetti e conquiste. Ho bisogno ancora di battermi, di viaggiare e portare al limite il mio corpo e la mia energia e di conseguenza ho detto quello che ho detto. Potrei smettere anche di giocare ma se c’è qualcuno più folle di me e che mi fa immaginare qualcosa più folle di me io lo seguo. Non mi pongo limiti, la sfida è solo con me steso e con nessun altro. Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo”.

Gigi vuole anche andare ai Mondiali

Al punto da sognare un’ulteriore sfida, andare ai Mondiali del 2022 in Qatar. Ma chi ha cercato Buffon? Gli indizi portano sostanzialmente a due piste: Mourinho potrebbe averlo chiamato per la sua Roma che cerca un nuovo portiere ma cresce anche l’ipotesi Monza, con Galliani che non è nuovo ad aggregare al suo progetto vecchie glorie.

I tifosi accreditano l’ipotesi Galliani

Più di un tifoso sui social fornisce un’ulteriore pista: “Più folle di Buffon c’è solo un presidente..Ferrero. Per me giocherà nella Sampdoria”. Numeroso il partito di chi lo vede al Monza: “Buffon al Monza, here we go” o anche: “Esatto. L’unico dirigente “folle” è Galliani”. Alla Roma però lo accoglierebbero a braccia aperte: “Secondo me, va alla Roma”, “Vieni da noi, Gigi”.

I tfosi della Juve hanno una richiesta: “Gigi ti prego, vai dappertutto tranne che da Mourinho o Conte“- C’è chi osserva: “Finché sentirà quella fiamma dentro, quella voglia di mettersi in gioco e le prestazioni lo sosterranno può giocare finché vuole, senza porsi limiti” e ancora: “Vai dove vuoi, fai quello che vuoi, sii felice con un pazzo più pazzo di te…io tiferò sempre per te” e infine: “E trovare nuovi stimoli (o auto-alimentarsi, come ha detto lui), alla sua età e dopo aver vinto praticamente tutto, non è facile, ma lui è un divoratore di sfide e forse è proprio quello che non riescono a capire le persone che lo invitano a smettere”

SPORTEVAI | 20-05-2021 09:13