Buffon, tante offerte sul tavolo: le condizioni per continuare

Gigi Buffon è uno dei grandi miti del calcio italiano. Il portiere classe 1978 ha fatto sapere che questa sarà la sua ultima stagione in bianconero. Ora c’è da pensare al suo prossimo futuro. L’idea di continuare a giocare lo stuzzica.

Come dichiarato dal Campione del Mondo 2006, la sua carriera proseguirà solo se arriverà una proposta intrigante. In realtà, sul piatto, ci sarebbero già diverse offerte, sia dall’Italia che dall’estero.

Gigi Buffon pare sia deciso anche a chiedere delle garanzie. Non vorrebbe fare da secondo a nessuno e, soprattutto, sarebbe felice di poter giocare ancora in Europa, magari un’ultima volta in Champions League.

Il nome dell’estremo difensore bianconero è già stato accostato a diversi club esteri. Galatasaray, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte e Monaco sarebbero pronte a farsi avanti e provare a convincerlo a rimettersi in gioco all’estero.

Come è noto, Gigi Buffon ha già giocato all’estero, con la casacca del PSG. Tuttavia, ci sarebbe anche una posta italiana piuttosto suggestiva. L’Atalanta starebbe pensando di fare una proposta al mitico portiere.

Salvo imprevisti, la Dea dovrebbe riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League. Gigi Buffon, con la sua esperienza, potrebbe tornare comodo alla squadra allenata da Gianpiero Gasperini nell’Europa che conta.

Nel frattempo, Gigi Buffon è concentrato sul finale di stagione con i bianconeri. Oggi sarà disponibile nel caso in cui servisse un suo contributo contro il Sassuolo e ha ancora l’occasione di vincere la Coppa Italia, battendo quell’Atalanta che potrebbe anche essere il suo futuro.

OMNISPORT | 12-05-2021 08:22