Serie A, Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni

Match importantissimo per l’Europa tra Sassuolo e Juventus. I neroverdi vogliono continuare la propria corsa sul settimo posto della Roma, che significherebbe Conference League, mentre i bianconeri sono chiamati a reagire dopo il pesante tracollo casalingo contro il Milan che li ha allontanati dal quarto posto per la qualificazione in Champions.

De Zerbi potrebbe confermare ancora il giovane Raspadori al centro dell’attacco, vero e proprio trascinatore nelle ultime giornate. Caputo ancora non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. In dubbio anche Boga, non al meglio per qualche guaio fisico.

In casa Juventus il clima è piuttosto teso con Pirlo confermato sulla panchina bianconera ma che pare traballare sempre di più. Davanti a Ronaldo spazio a Dybala, mentre potrebbe tornare titolare Dejan Kulusevski. Dietro fuori Chiellini e Sandro, con Bonucci e Danilo che tornano titolari.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 11-05-2021 11:05