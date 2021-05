Atalanta, Muriel: "Voglio lo scudetto"

Nella trasmissione “Balon Dividido” di ESPN Colombia, Luis Muriel ha dichiarato i suoi obiettivi stagionali: “La società ha fatto passi da gigante negli ultimi anni sia a livello italiano che europeo. Ora siamo tutti concentrati per centrare il secondo posto. All’Atalanta sono riuscito ad esprimermi come mai mi era accaduto da altre parti. Ho già fatto molti gol ma voglio rimpinguare il mio bottino“.

Muriel è felice all’Atalanta: “Sto benissimo a Bergamo. Voglio restare e voglio vincere lo scudetto il prossimo anno. Zapata? Con lui c’è una grande intesa. Riesco a riconoscere in anticipo le giocate che vuole farmi fare e questo è un grande vantaggio. Un ritorno in Colombia? Non è nei programmi immediati, ma se dovessi ritornare in Colombia mi vedrei o nel Deportivo Calì o nello Junior, che è la squadra della mia famiglia“.

OMNISPORT | 08-05-2021 12:22