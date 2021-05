Buffon, ritiro più lontano: arriva l'offerta di una big d'Europa

Ancora una volta la partita contro il Sassuolo ha rappresentato un punto di svolta per la stagione della Juventus. Certo, il contesto è molto diverso rispetto all’ormai lontano autunno 2015, quando dopo un inizio di campionato da incubo la squadra allora allenata da un Max Allegri sull’orlo dell’esonero sbancò il campo dei neroverdi iniziando quella che sarebbe diventata una rimonta sensazionale con 25 vittorie nelle successive 26 partite che avrebbero portato allo scudetto conquistato ai danni del Napoli di Maurizio Sarri.

Questa volta, ad appena due giornate dalla fine, sembra essere troppo tardi per la riscossa, perché le vittorie di Atalanta e Milan hanno ulteriormente ridotto le speranze della Juventus di partecipare alla prossima Champions League. Nella notte del 100° gol in bianconero di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala, allora, i riflettori se li prende tutti Super Gigi, diventato il portiere più anziano della storia della Serie A a parare un rigore all’età di 43 anni, 3 mesi e 14 giorni, il più anziano nella storia del massimo campionato a parare un rigore.

Mercoledì 19 maggio contro l’Atalanta in Coppa Italia Gianluigi Buffon è allora è pronto a giocarsi l’ultimo titolo della propria infinita carriera a Torino. Con ogni probabilità, però, non l’ultimo della carriera. Intervistato da ‘Sky Sport’ al termine della partita, il portierone ha chiarito i contorni dell’intervista a BeIN Sports resa pubblica poche ore prima della partita contro il Sassuolo in cui ha annunciato l’addio ai colori bianconeri, specificando di volersi prendere ancora qualche giorno prima di definire il proprio futuro. Come tre anni fa prima di scegliere il Psg, quindi, l’ex capitano di Juventus e Nazionale sembra aspettare un’eventuale chiamata di prestigio che gli permetta di continuare la carriera e tenere vivo il Grande Sogno inconfessato, quello di partecipare al Mondiale 2022 in Qatar.

Chiamata che potrebbe anche arrivare dall’Italia, dal momento che non si spengono le voci che danno Buffon gradito a José Mourinho come acquisto di copertina per la nuova Roma, a caccia di un portiere titolare per la prossima stagione, ma anche di un dodicesimo all’altezza. Sembra però più probabile che Buffon approdi in una big europea che potrebbe essere il Barcellona.

Secondo il portale francese ‘FootMercato’, infatti, Silvano Martina, agente di Buffon, avrebbe già ricevuto un sondaggio concreto da parte dei catalani, pronti a mettere sul piatto un ingaggio importante e il ruolo di riserva di Marc- André Ter Stegen.

Buffon è pronto a valutare la proposta che gli permetterebbe di entrare nella storia come il promo giocatore ad essere stato compagno di squadra sia di Cristiano Ronaldo che di Leo Messi, senza essere di passaporto portoghese o argentino, ma restano valide anche le opzioni che portano al campionato statunitense o a quello del Qatar. Teatro proprio del prossimo Mondiale…

