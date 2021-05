Juventus: Cristiano Ronaldo su Twitter spariglia le carte sul futuro

In casa Juventus sono tanti i temi caldissimi in questo delicato finale di stagione. E se sul campo è fondamentale la rincorsa Champions, in prospettiva futura è altrettanto importante capire quali siano le intenzioni di Cristiano Ronaldo. E se tante voci vedono il lusitano ormai in partenza, un suo intervento sui social sembra in realtà ridare speranze all’ambiente bianconero.

Cristiano Ronaldo ha infatti deciso di pubblicare un semplice post su Twitter, dal contenuto abbastanza sibillino ma che suggerisce una totale fiducia quantomeno nel prosieguo della sua avventura alla Juventus fino al termine della stagione. Ma, potenzialmente, anche in prospettiva.

“Don’t stop here!“, ossia “Non fermiamoci qui” o anche solo “Non mi fermo qui“. Con un’ambiguità che non sembra essere casuale. Questo il messaggio scelto da CR7 nel pubblicare un’immagine di sé stesso festante e la grafica che ricorda il recente raggiungimento dei 100 gol segnati in maglia bianconera. Difficile pensare a un caso.

Resta da interpretare il significato profondo delle parole di CR7 (e degli emoticon, un occhiolino e un trionfale pugno). Perché da un lato potrebbe semplicemente essere un richiamo agli obiettivi ancora da centrare. E quindi qualificazione alla Champions League e Coppa Italia. Dall’altro potrebbe anche rappresentare un indizio di mercato.

Un Cristiano Ronaldo che non vuole “fermarsi qui” potrebbe essere un Cristiano Ronaldo non così smanioso di lasciare Torino. E a dispetto delle parole della madre, che ha suggerito un suo ritorno a Lisbona e allo Sporting, nel futuro di CR7 potrebbero esserci altre prospettive. E altri colori. Quelli, ancora una volta, della casacca bianconera della Juventus.

OMNISPORT | 13-05-2021 23:09