Juve, numeri choc per Cristiano Ronaldo: già deciso il suo futuro

In casa Juventus si fanno i conti dopo il tracollo interno contro il Milan che allontana la qualificazione in Champions League dei bianconeri. Cristiano Ronaldo, che doveva essere il trascinatore della squadra, non solo ha steccato nella partita più importante della stagione, ma è stato il peggiore in campo.

I numeri condannano l’attaccante portoghese, che contro i rossoneri invece di recitare la parte del leader è stato un fantasma. Per la prima volta dal suo arrivo in Italia, CR7 non ha toccato un pallone nell’area di rigore avversaria nel primo tempo.

Una scena muta preoccupante: il cinque volte Pallone d’Oro è stato annullato dalla difesa del Milan, toccando in tutto 47 palloni e tirando verso la porta avversaria appena una volta nell’arco di tutto il match, al 68′. Appena 4 i dribbling tentati, uno solo riuscito.

Arrivato con la speranza di riportare la Champions League a Torino dopo tanto tempo, Ronaldo rischia di diventare, con Andrea Pirlo, il simbolo principale del fallimento della squadra bianconera, che per la prima volta dopo oltre un decennio potrebbe restare fuori dalla massima competizione europea.

Il feeling tra il giocatore e il club è ormai finito: sia Ronaldo, sia la Juventus, si interrogano sul futuro. CR7 ha un contratto da 31 milioni di euro netti a stagione, una cifra pesante in tempi di pandemia e insostenibile se non arriverà la qualificazione alla competizione più importante d’Europa.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dal Portogallo, Ronaldo sarebbe pronto ad andarsene con un anno di anticipo sulla fine del contratto se arriverà l’offerta giusta dall’estero. Tra le possibili destinazioni ci sono Paris Saint Germain, Manchester United, MLS ma anche lo Sporting Clube de Portugal, il club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Un ritorno alle origini dopo le amarezze in bianconero. La Juventus, secondo todofichajes.com, è disponibile a lasciarlo partire a zero pur di risparmiare i 50 milioni di euro lordi per l’ultimo anno di contratto. L’agente Jorge Mendes è al lavoro per trovare una soluzione.

OMNISPORT | 10-05-2021 10:12