Juventus, risposte decise di Pirlo su Ronaldo e Donnarumma

In vista del match contro il Milan, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa: “Innanzitutto volevo fare i complimenti alle Women di Rita Guarino, siamo contenti tutti. Per quanto riguarda la partita, sarà aperta. Non credo ci sarà tanto tatticismo, tutte le due squadre hanno voglia di giocare, di imporsi. Sarà una bella partita. Finita l’emergenza infermeria? Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e questa è una nota positiva. Si sono allenati tutti bene, domani avrò ampia scelta. Abbiamo 4 centrali per due posti perché è rientrato Demiral e il fatto che due giocatori siano in diffida inciderà. Morata sta bene e domani ci sarà”.

Juventus e Milan rivali ancora di più dopo le polemiche legate alla Superlega: “Non incidono, perché il nostro obiettivo è qualificarsi sul campo e non guardiamo ciò che succede fuori”.

A Udine vittoria importante in rimonta, con Cristiano Ronaldo abbracciato da tutta la squadra: “C’è un buon rapporto con tutti. Cristiano ha un bel rapporto con tutto lo staff, quindi l’abbraccio finale è visto come un unione di tutto il gruppo. Siamo tutti concentrati per l’obiettivo e l’abbraccio è stato importante. Dopo un po’ di critiche, Cristiano ha risposto sul campo. Sfida con Ibrahimovic? Dimostrano che l’età non è un problema perché risultano essere tra i migliori. Non so se è un problema per il calcio italiano ma per le squadre in cui giocano non lo è”.

Pirlo ha parlato anche della possibilità di vedere Kulusevski e Rabiot titolare: “Ho la fortuna di avere tutti a disposizione quindi ci sarà spazio per tutti. Avrò la possibilità di fare cinque cambi che sono fondamentali. Il francese partirà dall’inizio. Gli avevo dato una giornata di riposo che l’avevo visto un po’ stanco ma è entrato bene, con lo spirito giusto contro l’Udinese. Lui ha dato l’esempio, entrando con la giusta determinazione per vincere la gara”.

Occhi puntati su Donnarumma, con voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla Juventus: “Fortunatamente non è un problema mio, è un giocatore del Milan e sono problemi loro. Lo ritengo uno dei migliori al mondo: è un professionista esemplare e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. Szczesny? Solo perché escono delle voci su un altro portiere sembra che il nostro vada in difficoltà ma non è così. A tutti capita di sbagliare. E’ sereno, concentrato, siamo contenti di quello che ci sta dando”.

OMNISPORT | 08-05-2021 15:41