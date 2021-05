Tensione Milan, richiesta shock dei tifosi a Donnarumma

La vittoria sul Benevento non è bastata per riportare il sereno in casa Milan. E il problema non riguarda l’imminenza della festa scudetto dell’Inter e neppure l’accesa lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League, obiettivo che sembrava ottenuto in casa rossonera fino a qualche settimana fa.

A scaldare il clima è la delicata situazione di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo 30 giugno e che sembra lontanissimo dal rinnovo e addirittura, secondo le ultime voci di mercato, sarebbe tentato dalla possibilità di approdare alla Juventus, pronta a soddisfare le richieste economiche di Mino Raiola, l’agente del portiere della Nazionale.

Ecco allora che, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nella tarda mattinata di sabato, prima della partita contro il Benevento, un gruppo di ultras del Milan avrebbe chiesto a Donnarumma di non scendere in campo domenica prossima nello scontro diretto con la stessa Juventus qualora in settimana le parti non arrivassero a un’intesa per il rinnovo.

La rappresentanza di tifosi del Milan avrebbe chiesto un confronto con il portiere, prima negato per ragioni di ordine pubblico, ma alla fine Donnarumma ha incontrato ugualmente la delegazione.

Secondo quanto riportato il confronto sarebbe stato duro con parole forti, fino alla clamorosa richiesta. Donnarumma, parso molto provato al termine del breve incontro con i tifosi, ha poi regolarmente giocato contro il Benevento, ma è facile immaginare che la settimana che va a cominciare e si concluderà con uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo per la stagione del Milan e della Juventus sarà vissuta con una tensione particolare dal portiere classe ‘99.

Difficile pensare che allenatore, società e lo stesso giocatore accettino la richiesta dei tifosi, ma la distanza tra Gigio e l’ambiente rossonero è sempre più ampia, ben superiore ai due milioni che ballano tra la richiesta d’ingaggio di Raiola pari a 10 milioni e l’ultima proposta di 8 avanzata dai dirigenti rossoneri.

